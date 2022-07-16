Колос и Александрия разошлись миром в товарищеском матче

15 июля товарищеский матч сыграли команды УПЛ – «Александрия» и «Колос».

Игра, которая состоялась в Александрии на КСК «Ника», завершилась вничью (1:1).

Гости вышли вперед за счет точного удара Ориховского с пенальти. У хозяев поля ответный гол забил Богдан Кобзарь, ассист сделал Владислав Калитвинцев.

Днем ранее «Колос» в контрольном матче обыграл «Оболонь» (2:1).

Товарищеский матч

15 июля, Александрия

Александрия – Колос – 1:1

Голы: Кобзарь, 40 – Ориховский, 14 (пен).

Колос: Волынец (Фесюн, 46), Черноморец (Емец, 46), Гончаренко (Канаев, 61), Новак (Ставничий, 61), Зозуля (Золотов, 46), Милько (Криворучко, 56), Ориховский (Соловьев, 56), Мякушко (Кузик, 46), Ильин (Гусол, 56, Данилюк, 81), Болбат (Лысенко, 46), Попов (Цыганков, 56).