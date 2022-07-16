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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 01:29 | Обновлено 16 июля 2022, 01:47
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Колос и Александрия разошлись миром в товарищеском матче

У хозяев поля забил Богдан Кобзарь, ассист сделал Владислав Калитвинцев

16 июля 2022, 01:29 | Обновлено 16 июля 2022, 01:47
35
0
Колос и Александрия разошлись миром в товарищеском матче
ФК Александрия

15 июля товарищеский матч сыграли команды УПЛ – «Александрия» и «Колос».

Игра, которая состоялась в Александрии на КСК «Ника», завершилась вничью (1:1).

Гости вышли вперед за счет точного удара Ориховского с пенальти. У хозяев поля ответный гол забил Богдан Кобзарь, ассист сделал Владислав Калитвинцев.

Днем ранее «Колос» в контрольном матче обыграл «Оболонь» (2:1).

Товарищеский матч

15 июля, Александрия

Александрия – Колос – 1:1

Голы: Кобзарь, 40 – Ориховский, 14 (пен).

Колос: Волынец (Фесюн, 46), Черноморец (Емец, 46), Гончаренко (Канаев, 61), Новак (Ставничий, 61), Зозуля (Золотов, 46), Милько (Криворучко, 56), Ориховский (Соловьев, 56), Мякушко (Кузик, 46), Ильин (Гусол, 56, Данилюк, 81), Болбат (Лысенко, 46), Попов (Цыганков, 56).

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Колос Ковалевка Александрия - Колос Александрия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Богдан Кобзарь Владислав Калитвинцев Павел Ориховский
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Источник Sport.ua
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