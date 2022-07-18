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  4. Александрия – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 10:19 | Обновлено 18 июля 2022, 10:32
99
0

Александрия – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

18 июля 2022, 10:19 | Обновлено 18 июля 2022, 10:32
99
0
Александрия – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» и «Колос» сыграли вничью в контрольном матче со счетом 1:1.

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Источник Sport.ua
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