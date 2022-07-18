Украина. Премьер лига18 июля 2022, 10:19 | Обновлено 18 июля 2022, 10:32
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Александрия – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
18 июля 2022, 10:19 | Обновлено 18 июля 2022, 10:32
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В рамках подготовки к новому сезону «Александрия» и «Колос» сыграли вничью в контрольном матче со счетом 1:1.
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