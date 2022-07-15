Украина. Премьер лига15 июля 2022, 09:29 |
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Колос в контрольном матче обыграл Оболонь
Команды готовятся к сезону
15 июля 2022, 09:29 |
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«Колос» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч с Перволиговой «Оболонью». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу команды УПЛ.
Колос - Оболонь 2:1
Голы: Цыганков, 77, 89 - Гуськов
Колос, 1-й тайм: Маханьков, Черноморец, Гончаренко, Новак, Зозуля, Милько, Ориховский, Мякушко, Ильин, Болбат, Попов.
Колос, 2-й тайм: Друи, Ставничий, Канаев, Золотов, Емец, Соловьев, Криворучко, Данилюк, Кузык, Лысенко, Цыганков.
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