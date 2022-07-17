Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче

Криворожский «Кривбасс» в рамках подготовки к стартовому сезону в УПЛ провел спарринг с «Ингульцом».

Товарищеский поединок завершился минимальной победой клуба из Петрово. Единственный гол забил Максим Марусич.

Контрольний матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Ингулец» (пгт Петрово, Кировогр. обл.) – 0:1

Гол: Максим Марусич, 90+3.

Напомним, в предыдущем спарринге «Кривбасс» расписал мировую с «Александрией».