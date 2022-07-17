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  4. Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 19:30 | Обновлено 17 июля 2022, 19:33
89
0

Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче

Единственный гол забил Максим Марусич

17 июля 2022, 19:30 | Обновлено 17 июля 2022, 19:33
89
0
Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» в рамках подготовки к стартовому сезону в УПЛ провел спарринг с «Ингульцом».

Товарищеский поединок завершился минимальной победой клуба из Петрово. Единственный гол забил Максим Марусич.

Контрольний матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Ингулец» (пгт Петрово, Кировогр. обл.) – 0:1
Гол: Максим Марусич, 90+3.

Напомним, в предыдущем спарринге «Кривбасс» расписал мировую с «Александрией».

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Кривбасс Кривой Рог Максим Марусич Ингулец товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
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Источник Sport.ua
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