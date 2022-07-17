Украина. Премьер лига17 июля 2022, 19:30 | Обновлено 17 июля 2022, 19:33
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Кривбасс проиграл Ингульцу в контрольном матче
Единственный гол забил Максим Марусич
17 июля 2022, 19:30 | Обновлено 17 июля 2022, 19:33
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Криворожский «Кривбасс» в рамках подготовки к стартовому сезону в УПЛ провел спарринг с «Ингульцом».
Товарищеский поединок завершился минимальной победой клуба из Петрово. Единственный гол забил Максим Марусич.
Контрольний матч
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Ингулец» (пгт Петрово, Кировогр. обл.) – 0:1
Гол: Максим Марусич, 90+3.
Напомним, в предыдущем спарринге «Кривбасс» расписал мировую с «Александрией».
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