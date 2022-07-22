Украина. Премьер лига22 июля 2022, 18:55 |
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Кривбасс – Ингулец – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
22 июля 2022, 18:55 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» в контрольном матче минимально проиграл «Ингульцу» со счетом 0:1.
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