Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Ингулец – 0:1. Видео гола и обзор матча
Товарищеские матчи
Кривбасс
17.07.2022, FT 0 : 1
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 18:55 |
355
1

Кривбасс – Ингулец – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 июля 2022, 18:55 |
355
1
Кривбасс – Ингулец – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Кривбасс

В рамках подготовки к новому сезону «Кривбасс» в контрольном матче минимально проиграл «Ингульцу» со счетом 0:1.

По теме:
Металлист 1925 обыграл Колос в спарринге
Фортуна – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фортуна – Шахтер. Стал известен стартовый состав горняков
видео голов и обзор Ингулец Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед
Футбол | 22 июля 2022, 12:52 2
Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед
Роналду готов урезать зарплату на 30% ради ухода из Манчестер Юнайтед

Португалец твердо намерен покинуть клуб

Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло
Футбол | 22 июля 2022, 18:22 0
Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло
Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло

19-летний сенегалец тренируется с «Брестом»

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 22.07.2022, 01:18
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Футбол | 22.07.2022, 08:05
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Футбол | 22.07.2022, 13:08
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
veter
Ингулец - чемпион товарняков. Вот что значит бидон водки за победу,
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
21.07.2022, 21:03
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»
21.07.2022, 03:15 3
Футбол
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
22.07.2022, 08:10 5
Бокс
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
ФОТО. Долгополов показал, как помогают на фронте полотенца с Уимблдона
22.07.2022, 04:40 1
Теннис
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
20.07.2022, 18:14 6
Футбол
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
20.07.2022, 22:55 25
Футбол
Четыре украинки заявились в основу US Open
Четыре украинки заявились в основу US Open
20.07.2022, 18:35
Теннис
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
21.07.2022, 07:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем