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Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 03:29 | Обновлено 18 июля 2022, 03:40
87
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»

Наставник «Кривбасса» подбил итоги товарищеского матча против «Ингульца»

18 июля 2022, 03:29 | Обновлено 18 июля 2022, 03:40
87
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб подвел итоги контрольного матча против «Ингульца» (0:1):

«Во-первых, хорошо, что мы сыграли этот матч. Есть много моментов, которые мы будем разбирать и смотреть. Действительно, ребята играли под нагрузками. Снова все провели по тайму. В первом тайме – больше новички, во втором – молодежь. Да, проигрыш – это всегда больно, но это сборы. Надо уметь держать удар и дальше двигаться вперед.

Самое главное, что отработали второй сбор без травм. Осталось еще два дня работы на втором этапе, потом дадим ребятам отдохнуть два-три дня. И уже поедем на третий сбор в Западную Украину. После этого вернемся в Кривой Рог и будем ждать новостей по чемпионату, когда и где начнем. А теперь нужно терпеть, работать и все будет хорошо.

Наша молодежь – молодцы, ведь видно, что переживали за то, что проиграли, что пропустили на последней минуте. Здесь для них хорошая школа, есть о чем подумать. Мы работаем, но им тяжеловато. Все-таки серьезные нагрузки: а многим по 17–19 лет. Но они молодцы, что прошли сборы. Сейчас будем думать, кого возьмем в первую команду, кто поедет на третий сбор. А кто-то останется здесь и будет работать с U-19».

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Максим Марусич Ингулец контрольные матчи УПЛ Юрий Вернидуб
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Источник ФК Кривбасс
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