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  4. Кривбасс обыграл Минай в контрольном матче
Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 23:59 |
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Кривбасс обыграл Минай в контрольном матче

Команды готовятся к новому сезону УПЛ

27 июля 2022, 23:59 |
165
0
Кривбасс обыграл Минай в контрольном матче
ФК Кривбасс. Алексей Хобленко

В среду, 27 июля «Минай» и «Кривбасс» провели контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ, который начнется 23 августа. Поединок завершился победой «Кривбасса» 3:1.

«Минай» — «Кривбасс» — 1:3
Голы: Кулиев, 21 — Устименко, 11, Хобленко, 79 (пен.), Волошин, 90

«Минай» (стартовый состав): Бандура, Гончар, Горин, Кравчук, Дмитрук, Грайфонер, Хахлев, Кулиев, Воробчак, Касимов, Вишневский. На замены выходили: Станкович, Чуев, Шкиндер, Трубочкин, Витенчук, Паламарь, Мердеев, Байдал, Голуб, Селезнев.

«Кривбасс»: Сарнавский (Клищук, 60), Татарков (Опанасенко, 60), Вернидуб (Рябов, 60), Зотько (Попчук, 60), Стецьков (Козак, 60), Семенов (Семотюк, 60), Понедельник (Шевченко, 60), Кораблин (Волошин, 46), Хомченовский (Дебелко, 60), Задерака (Банада, 46), Устименко (Хобленко, 60).

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Источник Sport.ua
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