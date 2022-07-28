Украина. Премьер лига28 июля 2022, 22:30 | Обновлено 28 июля 2022, 23:07
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Минай – Кривбасс – 1:3. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на Закарпатье
28 июля 2022, 22:30 | Обновлено 28 июля 2022, 23:07
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27 июля на сборах в Закарпатье «Кривбасс» обыграл «Минай» (3:1) в товарищеском матче.
Криворожская команда Юрия Вернидуба одержала первую победу под его руководством.
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Товарищеский матч
27 июля, Закрапатье
Минай – Кривбасс – 1:3
Голы: Кулиев (21) – Устименко (11), Хобленко (79, пенальти), Волошин (90)
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