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  4. Минай – Кривбасс – 1:3. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Минай
27.07.2022, FT 1 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 22:30 | Обновлено 28 июля 2022, 23:07
266
0

Минай – Кривбасс – 1:3. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на Закарпатье

28 июля 2022, 22:30 | Обновлено 28 июля 2022, 23:07
266
0
Минай – Кривбасс – 1:3. Первая победа Вернидуба. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

27 июля на сборах в Закарпатье «Кривбасс» обыграл «Минай» (3:1) в товарищеском матче.

Криворожская команда Юрия Вернидуба одержала первую победу под его руководством.

Товарищеский матч

27 июля, Закрапатье

Минай – Кривбасс – 1:3

Голы: Кулиев (21) – Устименко (11), Хобленко (79, пенальти), Волошин (90)

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Источник Sport.ua
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