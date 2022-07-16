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Товарищеские матчи
Минай
16.07.2022, FT 2 : 2
Львов
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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 22:50 | Обновлено 16 июля 2022, 22:58
378
0

Минай и Львов разошлись миром в товарищеском матче

Каждая из команд забила по два гола в ворота соперника

16 июля 2022, 22:50 | Обновлено 16 июля 2022, 22:58
378
0
Минай и Львов разошлись миром в товарищеском матче
ФК Минай

16 июля «Минай» провели третий спарринг в рамках летнего сбора. После двух побед над любительскими «Локомотивом-Чоп» (6:0) и Севлюшем (4:0) подопечные Владимира Шарана сыграли вничью с представителем УПЛ - ПФК «Львов» (2:2).

В матче против команды Олега Дулуба минайцы впервые пропустили этим летом. Причем львовяне забили дважды. Сначала Назарий Ныч открыл счет в дебюте первого тайма, а затем Владислав Бугай удвоил преимущество гостей. Хозяева могли сравнять счет до перерыва, но Антон Байдал не сумел ударом с отметки переиграть Ильющенкова.

Во второй 45-минутке закарпатцы в роли догоняющих находились 82 минуты. Во втором матче подряд за «Минай» отличился Егор Твердохлеб. А через 4 минуты Эльдар Кулиев сравнял счет. Интересно, что в игре против «Севлюша» 20-летний полузащитник также забил в конце встречи – на 82-й минуте.

Следующий контрольный матч «Минай» проведет завтра, 17 июля, против сборной студентов. Игра пройдет без болельщиков.

Товарищеский матч, 16 июля

Минай – Львов – 2:2

Голы: Твердохлеб, 82, Кулиев, 86 – Ныч, 5, Бугай, 59.

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Минай - Львов Минай Львов товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Владимир Шаран Назарий Ныч Владислав Бугай Егор Твердохлеб Эльдар Кулиев Антон Байдал
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Источник Sport.ua
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