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Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 20:40 | Обновлено 17 июля 2022, 20:43
370
0

Металлист выиграл у турецкого клуба в спарринге

Харьковский клуб готовится к возвращению в УПЛ

17 июля 2022, 20:40 | Обновлено 17 июля 2022, 20:43
370
0
Металлист выиграл у турецкого клуба в спарринге
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» обыграл турецкий «Бодрумспор» в очередном контрольном матче на подготовительном сборе в Турции.

Единственный мяч забил полузащитник Денис Кайдалов. 

Контрольный матч

«Металлист» – «Бодрумспор» – 1:0
Гол: Кайдалов, 35 (1:0)

«Металлист»: Рыбка – Вернаттус, Чидомере, Ралюченко, Танчик – Танковский, Бабенко, Цвиренко, Пидлепенец, Дегтярь – Кайдалов.

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Металлист Харьков контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Бодрумспор
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Источник Sport.ua
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