Украина. Премьер лига17 июля 2022, 20:40 | Обновлено 17 июля 2022, 20:43
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Металлист выиграл у турецкого клуба в спарринге
Харьковский клуб готовится к возвращению в УПЛ
17 июля 2022, 20:40 | Обновлено 17 июля 2022, 20:43
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Харьковский «Металлист» обыграл турецкий «Бодрумспор» в очередном контрольном матче на подготовительном сборе в Турции.
Единственный мяч забил полузащитник Денис Кайдалов.
Контрольный матч
«Металлист» – «Бодрумспор» – 1:0
Гол: Кайдалов, 35 (1:0)
«Металлист»: Рыбка – Вернаттус, Чидомере, Ралюченко, Танчик – Танковский, Бабенко, Цвиренко, Пидлепенец, Дегтярь – Кайдалов.
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