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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 14:45 | Обновлено 06 августа 2022, 14:52
189
0

Металлист и Кривбасс в контрольном матче сыграли вничью

Новички УПЛ провели матч между собой

06 августа 2022, 14:45 | Обновлено 06 августа 2022, 14:52
189
0
Металлист и Кривбасс в контрольном матче сыграли вничью
metalist.ua

«Металлист» и «Кривбасс» в рамках подготовки к новому сезону УПЛ провели контрольный матч. Игра завершилась вничью 1:1.

Металлист — Кривбасс — 1:1
Голы: Подлепенец, 19 — Хобленко, 91

Металлист: Рыбка (Костик, 46) — Романюк (Мудрик, 46), Авраменко, Федоров (Приходько, 60), Каплиенко (Кайдалов, 46) — Панасенко (Саймон, 46), Танковский (Ралюченко, 46), Демченко (Чидомере, 46), Подлепенец (Кныш, 46), Картушов (Тепляков, 46) — Коркишко (Багачанский, 46)

Кривбасс: Клищук, Дебелко (Кораблин, 46), Вернидуб, Зотько, Стецьков (Попчук, 64), Семенов (Рябов, 57), Понедельник (Шевченко, 64), Татарков, Хомченовский, Волошин, Устименко (Хобленко, 54)

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Источник Sport.ua
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