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06.08.2022 16:00 - : -
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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 18:35 | Обновлено 05 августа 2022, 18:50
194
0

Кривбасс - Металлист. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Отношения выяснят два новичка украинской Премьер-лиги предстоящего сезона

05 августа 2022, 18:35 | Обновлено 05 августа 2022, 18:50
194
0
Кривбасс - Металлист. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Кривбасс / автор неизвестен

В субботу, 6 августа, состоится контрольный спарринг с участием «Кривбасса» из Кривого Рога и харьковского «Металлиста». Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Кривбасс

Криворожская команда предыдущий сезон-2021/2022, который, как известно, не был окончен из-за начала оккупационного вторжения армии рашистов в Украину, завершила на второй позиции в турнирной таблице Первой лиги. В 20 сыгранных матчах она набрала 42 очка, добившись 12 побед при 6 ничьих и двух поражениях. В активе у «Кривбасса» было на 11 пунктов меньше, чем у лидировавшего… «Металлиста» (53 пункта).

Летом криворожан возглавил Юрий Вернидуб. Он, как известно, с началом войны в Украине пошел в ВСУ, но затем получил разрешение от армейского руководства на совмещение службы в армии с тренерской деятельностью.

Свой финальный этап летней подготовки «Кривбасс» проводит на Закарпатье. В первом спарринге данного этапа подготовки парни Вернибуда обыграли со счетом 3:1 «Минай». Затем была встреча с местной аматорской командой «Севлюш», и победа в ней – 9:0. И, наконец, 3 августа криворожская команда померялась силами с «Ворсклой». «Красно-черные» после первого тайма вели в счете 2:0, но в итоге проиграли – 2:3.

Металлист

3 августа харьковская команда вернулась в Украину из Турции, где, согласно официальным данным, на протяжении 169 дней (!!!) проводила подготовительный сбор. Начался он у команды еще в феврале – до начала рашистского вторжения в Украину. Тогда «Металлистом» руководил Александр Кучер, который нынче уже возглавляет «Днепр-1». Туда он перешел, как известно, не так давно, прихватив с собой и несколько подопечных по харьковскому коллективу.

Если верить опять-таки официальным источникам, «Металлист» нынче тренирует Олег Ратий, о чем клубная пресс-служба сообщила еще в середине июля. Но на самом дела за команду отвечает тренер Александр Призетко. В харьковском клубе и его команде нынче происходят какие-то малопонятные внутренние процессы.

Зато достоверным фактом является то, что перед отъездом из Турции в Украину команда провела два очередных спарринга. Вначале харьковчане переиграли со счетом 1:0 клуб «Бодрумспор», а затем разошлись миром 0:0 с «Денизлиспор».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке номинальные хозяева смогут подтвердить свой уровень и победят. 

6 августа, суббота

«Кривбасс» – «Металлист»
Прогноз Sport.ua – 3:1
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Источник Sport.ua
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