Тренер Кривбасса: «К сезону подойдем в боевой готовности»
Дмитрий Кара-Мустафа – о спарринге с «Металлистом»
Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал ничью в контрольном поединке с харьковским «Металлистом» (1:1).
– «Кривбасс» продемонстрировал бойцовский футбол. Какие впечатления у тренеров от матча?
– Это была заключительная игра на сборе. Очень хороший динамичный футбол мы увидели с «Ворсклой» и сегодня с «Металлистом». Правда, команда была не так свежа, ведь ребята еще не восстановились после Полтавы. Впереди еще очень много работы. Сегодня решили провести некоторые эксперименты с составом. К примеру, Рома Дебелко сыграл справа на фланге.
– Какие уже можно сделать выводы по этому сбору?
– Проанализировали каждый контрольный матч, наши сильные и слабые стороны. Смотрим, над чем нам нужно больше работать. У нас есть время. Уверен, мы хорошо подготовимся к чемпионату и поработаем еще над всеми проблемными моментами. К сезону подойдем в боевой готовности.
– «Кривбасс» провел сбор на Закарпатье. Как вы оцените условия, в которых работала команда?
- Отличные условия, хорошее поле для тренировок, классные условия для восстановления в отеле. В организационном плане никаких вопросов. Спасибо нашему руководству.
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