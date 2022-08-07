Тренер Кривбасса: «К сезону подойдем в боевой готовности»

Тренер криворожского «Кривбасса» Дмитрий Кара-Мустафа прокомментировал ничью в контрольном поединке с харьковским «Металлистом» (1:1).

– «Кривбасс» продемонстрировал бойцовский футбол. Какие впечатления у тренеров от матча?

– Это была заключительная игра на сборе. Очень хороший динамичный футбол мы увидели с «Ворсклой» и сегодня с «Металлистом». Правда, команда была не так свежа, ведь ребята еще не восстановились после Полтавы. Впереди еще очень много работы. Сегодня решили провести некоторые эксперименты с составом. К примеру, Рома Дебелко сыграл справа на фланге.

– Какие уже можно сделать выводы по этому сбору?

– Проанализировали каждый контрольный матч, наши сильные и слабые стороны. Смотрим, над чем нам нужно больше работать. У нас есть время. Уверен, мы хорошо подготовимся к чемпионату и поработаем еще над всеми проблемными моментами. К сезону подойдем в боевой готовности.

– «Кривбасс» провел сбор на Закарпатье. Как вы оцените условия, в которых работала команда?

- Отличные условия, хорошее поле для тренировок, классные условия для восстановления в отеле. В организационном плане никаких вопросов. Спасибо нашему руководству.