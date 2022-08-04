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  4. 8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 11:05 |
114
0

8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем

Команда УПЛ выиграла 5:3

04 августа 2022, 11:05 |
114
0
8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем
fco.com.ua

«Александрия» в рамках подготовки к сезону УПЛ провела матч с командой «Кремень». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу представителя элитного дивизиона.

Контрольный матч

Александрия - Кремень 5:3
Голы Александрии: Рыбалка, 31, Гринь, 40, Калитвинцев, 52, Костышин, 59, Кобзар, 71

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Источник Sport.ua
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