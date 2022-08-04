Украина. Премьер лига04 августа 2022, 11:05 |
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8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем
Команда УПЛ выиграла 5:3
04 августа 2022, 11:05 |
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«Александрия» в рамках подготовки к сезону УПЛ провела матч с командой «Кремень». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу представителя элитного дивизиона.
Контрольный матч
Александрия - Кремень 5:3
Голы Александрии: Рыбалка, 31, Гринь, 40, Калитвинцев, 52, Костышин, 59, Кобзар, 71
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