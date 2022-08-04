8 голов. Александрия провела яркий контрольный матч с Кремнем

«Александрия» в рамках подготовки к сезону УПЛ провела матч с командой «Кремень». Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу представителя элитного дивизиона.

Контрольный матч

Александрия - Кремень 5:3

Голы Александрии: Рыбалка, 31, Гринь, 40, Калитвинцев, 52, Костышин, 59, Кобзар, 71