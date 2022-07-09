Ворскла обменялась победами с польским Радомяком
Полтавский клуб сначала проиграл, а потом выиграл
Полтавская «Ворскла» 9 июля сыграла два спарринга против польского «Радомяка».
В первой игре поляки взяли верх – 2:1. Дебютным голом за украинскую команду отличился вчерашний новобранец Денис Олейник.
Во второй игре команды уже задействовали других исполнителей. Здесь ворскляне были успешнее, победив с таким же счетом, как и оппонент в первой встрече. Авторами голов у полтавской команды стали нападающие Кравчук и Козыренко. Соперники, к тому же, не реализовали 11-метровый штрафной удар.
«Ворскла» (1 матч): Ризнык, Яворский, Павлюк, Бацула, Пердута, Якубу, Филиппе, Хрипчук, Олейник, Степанюк, Марлисон.
«Ворскла» (2 матч): Ткаченко, Изотов, Зайков, Мельничук, Крупский, Пуцлин, Челядин, Козыренко, Кулаковский, Кравчук, Черныш.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года
«Красные дьяволы» научились постоянно выглядеть занятыми, но не иметь никаких результатов…