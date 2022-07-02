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  4. Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Сьон
02.07.2022, FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 22:07 | Обновлено 02 июля 2022, 22:12
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0

Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче

Киевляне продолжают готовиться к новому сезону

02 июля 2022, 22:07 | Обновлено 02 июля 2022, 22:12
411
0
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
twitter.com/FCSion

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Сьон» – «Динамо» – 0:1

Ванат (35)

Япичиньо (91)

«Сьон» (первый тайм): Линднер, Лаванши, Саинтини, Каваре, Япичиньо, Бальтазар, Гргич, Араз, Поха, Халабаку, Стоилькович.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 46), Тымчик (Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Яцик (Малиш, 67), Шепелев (Андриевский, 46), Н. Волошин (В.Волошин, 46), Гармаш (Беседин, 46), Буяльский (Царенко, 72), Ванат.

Stade Saint-Germain (Совьез, Швейцария)

СЬОН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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