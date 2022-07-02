Товарищеские матчи
02.07.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига02 июля 2022, 23:58 | Обновлено 03 июля 2022, 00:39
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Сьон – Динамо – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
02 июля 2022, 23:58 | Обновлено 03 июля 2022, 00:39
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Второго июля киевское «Динамо» провело третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Киевляне обыграли «Сьон».
Товарищеский матч
«Сьон» – «Динамо» – 0:1
Ванат (35)
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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