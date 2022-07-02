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Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 01:23 |
91
0

Сьон – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

02 июля 2022, 01:23 |
91
0
Сьон – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 июля, киевской «Динамо» проведет третий товарищеский поединок на учебно-тренировочном сборе в Швейцарии. Соперником «бело-синих» станет «Сьон». Матч состоится на стадионе «Stade Saint-Germain», расположенном в муниципалитете Совьез. Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

После выхода из отпуска киевляне провели уже два товарищеских матча, сыграв вничью с «Ивердоном» (1:1) и проиграв «Лозанне-Спорт» (0:2). К субботнему противостоянию «Динамо» получило кадровое усиление, ведь к «бело-синим» присоединились сборники и легионеры, которые после матчей за свои национальные команды получили от тренерского штаба дополнительное время для полноценного отдыха. «Сьон» в швейцарской Суперлиге, которая завершилась в мае, занял седьмое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Сьон» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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