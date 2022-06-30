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Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 23:43 |
189
0

Сьон – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 2 июля в 20:00 по Киеву

30 июня 2022, 23:43 |
189
0
Сьон – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Второго июля киевское «Динамо» проведет третий матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.

Соперником станет швейцарский «Сьон».

Встреча состоится на стадионе «Сен-Жермен» в Совьеге и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

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