Украина. Премьер лига30 июня 2022, 23:43 |
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Сьон – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 2 июля в 20:00 по Киеву
30 июня 2022, 23:43 |
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Второго июля киевское «Динамо» проведет третий матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.
Соперником станет швейцарский «Сьон».
Встреча состоится на стадионе «Сен-Жермен» в Совьеге и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
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