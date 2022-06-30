Сьон – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго июля киевское «Динамо» проведет третий матч в рамках подготовки к новому сезону на тренировочном сборе в Швейцарии.

Соперником станет швейцарский «Сьон».

Встреча состоится на стадионе «Сен-Жермен» в Совьеге и начнется в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).