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Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 19:24 | Обновлено 02 июля 2022, 19:32
2079
0

Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии

Третий матч киевлян на сборе

02 июля 2022, 19:24 | Обновлено 02 июля 2022, 19:32
2079
0
Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
fcdynamo.kiev.ua

Сегодня в 20:00 начнется третий матч «Динамо Киев» на сборе в Швейцарии. Соперником будет местный «Сьон».

Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав. Отметим, что сборники и легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, которые вернулись в команду, пока не играют.

Динамо: Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Дубинчак, Яцык, Шепелев, Н.Волошин, Гармаш, Буяльский, Ванат

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Источник Sport.ua
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