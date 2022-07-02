Украина. Премьер лига02 июля 2022, 19:24 | Обновлено 02 июля 2022, 19:32
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Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии
Третий матч киевлян на сборе
02 июля 2022, 19:24 | Обновлено 02 июля 2022, 19:32
2079
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Сегодня в 20:00 начнется третий матч «Динамо Киев» на сборе в Швейцарии. Соперником будет местный «Сьон».
Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав. Отметим, что сборники и легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, которые вернулись в команду, пока не играют.
Динамо: Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Дубинчак, Яцык, Шепелев, Н.Волошин, Гармаш, Буяльский, Ванат
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