Состав Динамо на контрольный матч в Швейцарии

Сегодня в 20:00 начнется третий матч «Динамо Киев» на сборе в Швейцарии. Соперником будет местный «Сьон».

Наставник Мирча Луческу определил стартовый состав. Отметим, что сборники и легионеры Томаш Кендзера и Беньямин Вербич, которые вернулись в команду, пока не играют.

Динамо: Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Дубинчак, Яцык, Шепелев, Н.Волошин, Гармаш, Буяльский, Ванат