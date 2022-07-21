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Карпаты Львов
21.07.2022, FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 20:10 | Обновлено 21 июля 2022, 21:10
296
0

Ничья с Карпатами. Верес провел контрольный матч

Игра завершилась вничью 1:1

21 июля 2022, 20:10 | Обновлено 21 июля 2022, 21:10
296
0
Ничья с Карпатами. Верес провел контрольный матч
veres.rv.ua

Команда УПЛ «Верес» во Львове провела контрольный матч с «Карпатами». Встреча завершилась со счетом 1:1.

24 июля «Верес» сыграет против «Дебрецена».

Карпаты – Верес – 1:1
Голы: Репета (64) - Г.Пасич (81)

Верес (1 тайм): Ющишин - Гагун, Мирошник, Вовченко (на просмотре), Е.Пасич, Кучеров, Курко, Дахновский, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик

Верес (2 тайм): Коркодим - С.Шестаков, Гук, Вовченко (на просмотре), Квасный, Кучеров (Клец, 60), Курко, Дахновский, Гечев, Г.Пасич, М.Шестаков

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Источник ФК Верес
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