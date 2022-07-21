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21.07.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига21 июля 2022, 20:10 | Обновлено 21 июля 2022, 21:10
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Ничья с Карпатами. Верес провел контрольный матч
Игра завершилась вничью 1:1
21 июля 2022, 20:10 | Обновлено 21 июля 2022, 21:10
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Команда УПЛ «Верес» во Львове провела контрольный матч с «Карпатами». Встреча завершилась со счетом 1:1.
24 июля «Верес» сыграет против «Дебрецена».
Карпаты – Верес – 1:1
Голы: Репета (64) - Г.Пасич (81)
Верес (1 тайм): Ющишин - Гагун, Мирошник, Вовченко (на просмотре), Е.Пасич, Кучеров, Курко, Дахновский, В.Шарай, С.Шарай, Гайдучик
Верес (2 тайм): Коркодим - С.Шестаков, Гук, Вовченко (на просмотре), Квасный, Кучеров (Клец, 60), Курко, Дахновский, Гечев, Г.Пасич, М.Шестаков
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