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Украина. Премьер лига22 июля 2022, 17:40 | Обновлено 22 июля 2022, 17:46
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Карпаты Львов – Верес – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
22 июля 2022, 17:40 | Обновлено 22 июля 2022, 17:46
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В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» сыграли вничью в контрольном матче со счетом 1:1.
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