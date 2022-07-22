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Верес
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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 17:40 | Обновлено 22 июля 2022, 17:46
242
0

Карпаты Львов – Верес – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 июля 2022, 17:40 | Обновлено 22 июля 2022, 17:46
242
0
Карпаты Львов – Верес – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» и ровенский «Верес» сыграли вничью в контрольном матче со счетом 1:1.

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Источник Sport.ua
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