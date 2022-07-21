Карпаты Львов

Товарищеские матчи
21.07.2022 17:00 - : -
Украина. Первая лига21 июля 2022, 09:20 | Обновлено 21 июля 2022, 10:08
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Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
21 июля 2022, 09:20 | Обновлено 21 июля 2022, 10:08
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В четверг, 21 июля, состоится товарищеский матч, в котором львовские «Карпаты» примут ровенский «Верес». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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