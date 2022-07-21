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Карпаты Львов
21.07.2022 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
21 июля 2022, 09:20 | Обновлено 21 июля 2022, 10:08
131
0

Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

21 июля 2022, 09:20 | Обновлено 21 июля 2022, 10:08
131
0
Карпаты – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В четверг, 21 июля, состоится товарищеский матч, в котором львовские «Карпаты» примут ровенский «Верес». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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