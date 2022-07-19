Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове

В ближайший четверг, 21 июля, ровенский «Верес» сыграет второй этим летом контрольный поединок в рамках подготовки к старту нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Соперником «красно-черных» станут львовские «Карпаты». Поединок состоится на стадионе «Украина» во Львове и начнется в 17:00.

Напомним, в первом летнем спарринге ровенчане сыграли вничью со «Львовом» U-19 (1:1), а 24 июля «Верес» в Венгрии померяется силами с венгерским «Дебреценом».