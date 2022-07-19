Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 20:23 |
249
0

Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове

Встреча состоится 21 июля

19 июля 2022, 20:23 |
249
0
Верес проведет спарринг с Карпатами во Львове
ФК Верес

В ближайший четверг, 21 июля, ровенский «Верес» сыграет второй этим летом контрольный поединок в рамках подготовки к старту нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Соперником «красно-черных» станут львовские «Карпаты». Поединок состоится на стадионе «Украина» во Львове и начнется в 17:00.

Напомним, в первом летнем спарринге ровенчане сыграли вничью со «Львовом» U-19 (1:1), а 24 июля «Верес» в Венгрии померяется силами с венгерским «Дебреценом».

По теме:
ВИДЕО. Кривбасс завершил второй сбор. Вернидуб дал игрокам отдохнуть
Фортуна – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
Верес Ровно Карпаты Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
Футбол | 19 июля 2022, 14:40 2
Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал
Зинченко сегодня может отправиться на медосмотр в Арсенал

Украинец находится в шаге от трансфера в лондонский клуб

Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Другие виды | 19 июля 2022, 06:59 3
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной

Финал ЧМ-2022 в тройном прыжке для украинки сложился неудачно

«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
Футбол | 19.07.2022, 11:05
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
Футбол | 19.07.2022, 19:45
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала Де Лигта
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
Бокс | 19.07.2022, 09:10
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
19.07.2022, 01:10 2
Футбол
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
18.07.2022, 05:05 3
Футбол
Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-м месте в общем зачете
Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-м месте в общем зачете
18.07.2022, 06:30 4
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня будут умолять вернуться на бой с Усиком. И я вернусь»
18.07.2022, 13:30 3
Бокс
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
19.07.2022, 13:24 6
Футбол
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 1
Футбол
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
17.07.2022, 22:35 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем