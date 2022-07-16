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  4. Рух разгромил винницкую Ниву и сыграл вничью с аматорской командой
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 23:45 | Обновлено 16 июля 2022, 23:59
179
0

Рух разгромил винницкую Ниву и сыграл вничью с аматорской командой

Львовский клуб провел два спарринга за день разными составами

16 июля 2022, 23:45 | Обновлено 16 июля 2022, 23:59
179
0
Рух разгромил винницкую Ниву и сыграл вничью с аматорской командой
ФК Рух Львов

Львовское «Рух» провел два спарринга за день разными составами.

Матчу с винницкой «Нивой» (5:0) предшествовала минута молчания. Таким образом футболисты обеих команд почтили память погибших в результате ракетного удара рашистов по Виннице.

Молодежь «Руха», которую задействовал в первом субботнем спарринге тренерский штаб, еще в первом тайме могла доводить счет до разгромного. Прекрасные случаи, чтобы отметиться, имели Притула, Непейпиев, Подгурский и Карабин, однако после их попыток мяч чудом обходил рамку ворот «Нивы». Все эти моменты «желто-черные» создали уже ведя в счете. На 9-й минуте головокружительная комбинация в штрафной соперников завершилась точным ударом от Сапуги.

Куда результативнее для юниоров нашей команды стал второй тайм, за который было забито 4 гола. Сразу после перерыва преимущество в счете удвоил Непейпиев, точно пробив под стойку. А через 13 минут Руслан оформил дубль, красивым ударом попав в девятку ворот «Нивы». Спустя некоторое время Карабин вынырнул из-за спины защитников и переиграл кипера. А окончательную точку в игре поставил Теслюк – 5:0 в пользу молодежи «Руха».

Товарищеский матч

16 июля 2022 года. Винники, НТВ «Рух».

Рух (Львов) – Нива (Винница) – 5:0

Голы: Сапуга, 9, Непейпиев, 47, 60, Карабин, 65, Теслюк, 86.

Рух: Ледвий, Роман, Савчук, Слесарь, Чидози, Подгурский (Бойко, 83), Сапуга, Непейпиев (Теслюк, 63), Квасница, Притула, Карабин.

Во втором матче «желто-черные» не определили более сильного в спарринге с ФК «Николаев», представителем Премьер-лиги Львовщины.

Подопечные Леонида Кучука вышли на игру против любительского коллектива области составом, приближенным к основанию, впрочем, легким этот спарринг для «желто-черных» точно не назовешь. На старте встречи «Николаев» неожиданно открыл счет. Экс-игрок «Руха» Зубарь заработал пенальти и сам же его реализовал в ворота Панькива – 0:1. Попытки львовян восстановить паритет еще до перерыва были безуспешными – соперник надежно действовал в защите и грамотно перекрывал все зоны.

Давление на ворота «Николаева» увеличилось во втором тайме. Кипер соперников чудом среагировал на удар Рунича, в то время как попытку Климчука заблокировал защитник. В конце концов своего Юрий добился на 67-й минуте, когда заставил ошибиться кипера - 1:1. После этого буквально в следующей атаке Таллес и Бойчук могли выводить «руховцев» вперед, но гостям удалось отразить атаку. Несколько сантиметров до дубля не хватило Климчуку, который опасно пробил головой после подачи Ляха. Вырвать победу для «желто-черных» под занавес встречи мог Довгий, который в том матче дебютировал за свою новую команду, но его удар вратарь николаевцев перевел на угловой. В итоге боевая ничья – 1:1.

Товарищеский матч

16 июля 2022 года. Винники, НТВ «Рух».

Рух (Львов) – ФК Николаев (Львовская обл.) – 1:1

Голы: Климчук, 67 – Зубарь, 16 (пен.)

Рух: Паньков, Лях, Белый, Дидык, Сыч, Федорчук, Длинный, Бойчук, Таллес, Рунич, Климчук.

Предупреждения: Панькив, 15, Климчук, 20.

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Рух Львов Нива Винница контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
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Источник ФК Рух Львов
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