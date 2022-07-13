Рух объявил о проведении двух спаррингов в один день

Клуб УПЛ «Рух» официально объявил о том, что в субботу, 16 июля проведет два контрольных матча.

Сначала «Рух» сыграет с представителем Первой лиги, винницкой «Нивой». Вторым соперником будет «Николаев», который выступает в чемпионате Львовской области.

Начало матчей – в 14:00 и 16:00 соответственно.