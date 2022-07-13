Украина. Премьер лига13 июля 2022, 13:29 |
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Рух объявил о проведении двух спаррингов в один день
Клуб сыграет с «Нивой» из Винницы и «Николаевом»
13 июля 2022, 13:29 |
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Клуб УПЛ «Рух» официально объявил о том, что в субботу, 16 июля проведет два контрольных матча.
Сначала «Рух» сыграет с представителем Первой лиги, винницкой «Нивой». Вторым соперником будет «Николаев», который выступает в чемпионате Львовской области.
Начало матчей – в 14:00 и 16:00 соответственно.
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