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Днепр-1
06.08.2022, FT 0 : 1
Аль-Шарджа
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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 23:23 | Обновлено 06 августа 2022, 23:42
731
0

Бернард забил украинцам, а гол молодого отца принес Днепру-1 ничью

Артем Довбик отличился голом сразу же после рождения дочери

06 августа 2022, 23:23 | Обновлено 06 августа 2022, 23:42
731
0
Бернард забил украинцам, а гол молодого отца принес Днепру-1 ничью
СК Днепр-1

Очередным соперником СК «Днепр-1» на сборах в Словении стал клуб «Аль-Шарджа», вице-чемпион прошлого чемпионата ОАЭ.

В составе соперников днепрян под руководством известного румынского наставника Космина Олерою выступает несколько бразильцев, в том числе и бывший игрок «Шахтера» Бернард. Именно бразилец Бернард на 63-й минуте красиво сыграл, когда на грани офсайда точно пробил в дальний угол и вывел« Аль-Шарджу» вперед.

Днепряне организовали ответный гол в компенсированное арбитром время. Бузанелло получил пас от аргентинца Бланко и отлично прострелил вдоль вратарской. Артем Довбик точно пробил и отпраздновал рождение дочери очередным забитым мячом, который принес спортклубовцам ничью.

Товарищеский матч

6 августа. 19:00. Бад Блумав (Австрия).

СК Днепр-1 – СК Аль-Шарджа (Шарджа, ОАЭ) – 1:1

Голы: Бернард (63), Довбик (90+2, пас Бузанелло)

Днепр-1: 44. Валеф (1. Рыбак, 69), 20. Горбунов (6. Бузанелло, 66), 3. Адамюк (16. Цымбалюк, 66), 39. Сваток (15. Логинов, 66),  24. Лучкевич (29. Назаренко, 46), 5. Сарапий (25. Когут, 66), 8. Пихаленок (30. Рубчинский, 46), 28. Бабенко (11. Громов, 62), 23. Бланко, 14. Танчик ( 47. Кононов, 86), 7. Довбик.

Предупреждение: Сарапий (56).

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Источник СК Днепр-1
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