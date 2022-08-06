Украина. Премьер лига06 августа 2022, 14:19 |
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Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
06 августа 2022, 14:19 |
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В субботу, 6 августа, «Днепр-1» в рамках подготовки к новому сезону проведет контрольный матч против «Аль-Шарджи» из ОАЭ. Стартовый свисток прозвучит в 18:50 по Киеву.
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