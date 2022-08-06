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  4. Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 14:19 |
283
0

Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

06 августа 2022, 14:19 |
283
0
Днепр-1 – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В субботу, 6 августа, «Днепр-1» в рамках подготовки к новому сезону проведет контрольный матч против «Аль-Шарджи» из ОАЭ. Стартовый свисток прозвучит в 18:50 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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