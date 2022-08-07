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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 05:35 |
302
0

Днепр-1 – Аль-Шарджа – 1:1. Довбик вырвал ничью. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор контрольного поединка

07 августа 2022, 05:35 |
302
0
Днепр-1 – Аль-Шарджа – 1:1. Довбик вырвал ничью. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В субботу «Днепр-1» провел контрольный поединок с СК «Аль-Шарджа» (ОАЭ), который завершился вничью со счетом 1:1.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.

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Источник Sport.ua
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