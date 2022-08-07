Украина. Премьер лига07 августа 2022, 05:35 |
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Днепр-1 – Аль-Шарджа – 1:1. Довбик вырвал ничью. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор контрольного поединка
07 августа 2022, 05:35 |
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В субботу «Днепр-1» провел контрольный поединок с СК «Аль-Шарджа» (ОАЭ), который завершился вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
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