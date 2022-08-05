У Артема Довбика родилась дочка

25-летний форвард сборной Украины Артем Довбик стал отцом.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«02.08.2022 в нашу жизнь пришла Кира»

Артем Довбик играет за «Днепр-1». В прошлом сезоне в Премьер-лиге он провел 17 матчей и забил 14 голов, а также сделал 4 ассиста. Отметим, что Артем является ключевым футболистом сборной Украины. В 1/8 финала Евро-2020 он забил решающий гол в матче со сборной Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал.