У Артема Довбика родилась дочка
Форвард сборной Украины стал отцом
25-летний форвард сборной Украины Артем Довбик стал отцом.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
«02.08.2022 в нашу жизнь пришла Кира»
Артем Довбик играет за «Днепр-1». В прошлом сезоне в Премьер-лиге он провел 17 матчей и забил 14 голов, а также сделал 4 ассиста. Отметим, что Артем является ключевым футболистом сборной Украины. В 1/8 финала Евро-2020 он забил решающий гол в матче со сборной Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал.
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