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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 22:35 | Обновлено 05 августа 2022, 22:37
1544
0

У Артема Довбика родилась дочка

Форвард сборной Украины стал отцом

05 августа 2022, 22:35 | Обновлено 05 августа 2022, 22:37
1544
0
У Артема Довбика родилась дочка
Instagram. Артем Довбик

25-летний форвард сборной Украины Артем Довбик стал отцом.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«02.08.2022 в нашу жизнь пришла Кира»

Артем Довбик играет за «Днепр-1». В прошлом сезоне в Премьер-лиге он провел 17 матчей и забил 14 голов, а также сделал 4 ассиста. Отметим, что Артем является ключевым футболистом сборной Украины. В 1/8 финала Евро-2020 он забил решающий гол в матче со сборной Швеции, который вывел сборную Украины в четвертьфинал.

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Источник Sport.ua
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