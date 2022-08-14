Украина. Премьер лига14 августа 2022, 03:23 | Обновлено 14 августа 2022, 04:26
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Рух – Верес – 2:0. Видео голов и обзор матча
Львовский клуб уверенно переиграл гостей из Ровно
14 августа 2022, 03:23 | Обновлено 14 августа 2022, 04:26
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В субботу, 13 августа, львовский футбольный клуб «Рух» обыграл «Верес» в контрольной игре перед началом сезона.
Товарищеский матч. Винники
«Рух» – «Верес» – 2:0
Голы: Климчук, 36, Таллес, 42
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