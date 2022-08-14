Юрий ВИРТ: «Вересу не хватает сыгранности»
Наставник «Вереса» - о поражении от «Руха»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от контрольного матча против «Руха» (поражение 0:2):
«Первую половину первого тайма отыграли неплохо. Игра была ровной. Но потом последовали детские ошибки в обороне, которые соперник реализовал. Нас очень быстро наказали за простые ошибки. Недоволен этим отрезком игры. Было много потерь. Мы в простых ситуациях теряли мяч и подвергались контратакам. Мы подарили сопернику эти два гола.
В перерыве мы побеседовали. В общем, второй тайм отыграли лучше в защите. Хотелось бы больше креатива и больше голевых моментов впереди. Хотелось бы, чтобы выходящие на замену футболисты добавляли свежести, агрессии. Но с этим есть проблемы. Могу выделить Александра Лебеденко – он действительно освежил игру. К другим – есть вопросы.
Будем разбирать подробно эту игру. Потому что так в обороне играть нельзя. Потому что нас сразу же за это наказывают. Поэтому есть над чем подумать.
Никто не паникует. Понимаем, что много новичков, не хватает сыгранности. Но футболистам нужно задуматься о том, чтобы избегать таких элементарных ошибок. Мы часто теряем концентрацию – отсюда и ошибки».
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