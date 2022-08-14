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  4. Юрий ВИРТ: «Вересу не хватает сыгранности»
Украина. Премьер лига
14 августа 2022, 17:00 |
147
0

Юрий ВИРТ: «Вересу не хватает сыгранности»

Наставник «Вереса» - о поражении от «Руха»

14 августа 2022, 17:00 |
147
0
Юрий ВИРТ: «Вересу не хватает сыгранности»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от контрольного матча против «Руха» (поражение 0:2):

«Первую половину первого тайма отыграли неплохо. Игра была ровной. Но потом последовали детские ошибки в обороне, которые соперник реализовал. Нас очень быстро наказали за простые ошибки. Недоволен этим отрезком игры. Было много потерь. Мы в простых ситуациях теряли мяч и подвергались контратакам. Мы подарили сопернику эти два гола.

В перерыве мы побеседовали. В общем, второй тайм отыграли лучше в защите. Хотелось бы больше креатива и больше голевых моментов впереди. Хотелось бы, чтобы выходящие на замену футболисты добавляли свежести, агрессии. Но с этим есть проблемы. Могу выделить Александра Лебеденко – он действительно освежил игру. К другим – есть вопросы.

Будем разбирать подробно эту игру. Потому что так в обороне играть нельзя. Потому что нас сразу же за это наказывают. Поэтому есть над чем подумать.

Никто не паникует. Понимаем, что много новичков, не хватает сыгранности. Но футболистам нужно задуматься о том, чтобы избегать таких элементарных ошибок. Мы часто теряем концентрацию – отсюда и ошибки».

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Верес Ровно Рух Львов Юрий Вирт контрольные матчи УПЛ
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Источник ФК Верес
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