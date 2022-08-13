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Рух Львов
13.08.2022 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
13 августа 2022, 11:17 | Обновлено 13 августа 2022, 11:20
156
1

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеообзор товарищеского матча

13 августа 2022, 11:17 | Обновлено 13 августа 2022, 11:20
156
1
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В субботу, 13 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
І під час чемпіонату будуть плутать час початку гри?
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