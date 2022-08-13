Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига13 августа 2022, 11:17 | Обновлено 13 августа 2022, 11:20
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Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеообзор товарищеского матча
13 августа 2022, 11:17 | Обновлено 13 августа 2022, 11:20
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В субботу, 13 августа, состоится контрольный поединок, в котором сыграют ровенский «Верес» и львовский «Рух». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
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