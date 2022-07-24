Металлист сыграл вничью с соперником из Турции

«Металлист» продолжает работать в Турции в рамках подготовки к новому сезону. Очередной контрольный матч завершился со счетом 0:0, а соперником был «Денизлиспор».

«Металлист» — «Денизлиспор» — 0:0

«Металлист»: Рыбка – Ралюченко, Мизюк, Чидомере, Вернаттус – Танковский, Памбу, Демченко, Подлепенец, Дигтярь – Кайдалов