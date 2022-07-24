Украина. Первая лига24 июля 2022, 19:29 |
58
0
Металлист сыграл вничью с соперником из Турции
Спарринг без голов
24 июля 2022, 19:29 |
58
0
«Металлист» продолжает работать в Турции в рамках подготовки к новому сезону. Очередной контрольный матч завершился со счетом 0:0, а соперником был «Денизлиспор».
«Металлист» — «Денизлиспор» — 0:0
«Металлист»: Рыбка – Ралюченко, Мизюк, Чидомере, Вернаттус – Танковский, Памбу, Демченко, Подлепенец, Дигтярь – Кайдалов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июля 2022, 09:04 0
Команды провели товарищеский матч в США
Футбол | 24 июля 2022, 13:50 1
Украинец сыграл в товарищеском матче с «Челси»
Футбол | 24.07.2022, 18:10
Футбол | 24.07.2022, 10:19
Футбол | 24.07.2022, 11:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.07.2022, 21:45 15
23.07.2022, 19:30 2
23.07.2022, 04:45 2
Другие виды
23.07.2022, 08:40 2
22.07.2022, 20:03 18
23.07.2022, 11:44 6
24.07.2022, 06:45 1