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Украина. Первая лига
24 июля 2022, 19:29 |
58
0

Металлист сыграл вничью с соперником из Турции

Спарринг без голов

24 июля 2022, 19:29 |
58
0
Металлист сыграл вничью с соперником из Турции
metalist.ua

«Металлист» продолжает работать в Турции в рамках подготовки к новому сезону. Очередной контрольный матч завершился со счетом 0:0, а соперником был «Денизлиспор».

«Металлист» — «Денизлиспор» — 0:0

«Металлист»: Рыбка – Ралюченко, Мизюк, Чидомере, Вернаттус – Танковский, Памбу, Демченко, Подлепенец, Дигтярь – Кайдалов

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Источник ФК Металлист
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