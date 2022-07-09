Черноморец в Кишиневе уверенно обыграл Зимбру в спарринге
Одесский клуб забил три безответных мяча
«Черноморец» в товарищеском матче одолел «Зимбру» из Молдовы.
Товарищеский матч
«Зимбру» (Кишинев, Молдова) – «Черноморец» – 0:3 (0:2)
Голы: Русин (23), Селин (44), Кравченко (65).
«Зимбру»: 12 Смаленя, 3 Бургиу (капитан), 6 Раилеану, 9 Михайлов, 10 Дедов, 11 Сидоренко, 18 Антон, 19 Плешко, 22 Гау, 27 Рогач, 28 Ковченко.
Тренер – Влад Гоян.
«Черноморец»: 44 Паст, 3 «просмотр», 33 Селин, 20 Джеймс, 9 Путря, 14 Кравченко (капитан), 6 Политыло, 7 Кузык, 45 Брагару, 11 Штогрин, 8 Русин. На замену выходили: Варакута, Войтиховский и находящиеся на просмотре футболисты.
Тренер – Роман Григорчук.
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