Украина. Премьер лига26 июля 2022, 17:48 | Обновлено 26 июля 2022, 18:50
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Дебрецен – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
26 июля 2022, 17:48 | Обновлено 26 июля 2022, 18:50
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В рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» в выездном благотворительном поединке минимально проиграл венгерскому «Дебрецену» со счетом 0:1.
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