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Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 17:48 | Обновлено 26 июля 2022, 18:50
182
0

Дебрецен – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

26 июля 2022, 17:48 | Обновлено 26 июля 2022, 18:50
182
0
Дебрецен – Верес – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Верес

В рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» в выездном благотворительном поединке минимально проиграл венгерскому «Дебрецену» со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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