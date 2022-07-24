Украина. Премьер лига24 июля 2022, 22:55 | Обновлено 24 июля 2022, 23:13
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Забил Джуджак. Верес проиграл спарринг венгерской команде Дебрецен
Единственный гол прямым ударом со штрафного забил экс-игрок сборной Венгрии
24 июля 2022, 22:55 | Обновлено 24 июля 2022, 23:13
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Ровенский «Верес» минимально уступил венгерскому «Дебрецену» в благотворительном товарищеском матче.
Единственный гол прямым ударом со штрафного в перерыв забил экс-футболист сборной Венгрии Балаж Джуджак.
Товарищеский матч
24 июля, Дебрецен (Венгрия)
Дебрецен (Венгрия) – Верес Ровно (Украина) – 1:0
Гол: Балаж Джуджак, 39.
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