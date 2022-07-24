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  4. Забил Джуджак. Верес проиграл спарринг венгерской команде Дебрецен
Украина. Премьер лига
24 июля 2022, 22:55 | Обновлено 24 июля 2022, 23:13
204
0

Забил Джуджак. Верес проиграл спарринг венгерской команде Дебрецен

Единственный гол прямым ударом со штрафного забил экс-игрок сборной Венгрии

24 июля 2022, 22:55 | Обновлено 24 июля 2022, 23:13
204
0
Забил Джуджак. Верес проиграл спарринг венгерской команде Дебрецен
ФК Верес Ровно

Ровенский «Верес» минимально уступил венгерскому «Дебрецену» в благотворительном товарищеском матче.

Единственный гол прямым ударом со штрафного в перерыв забил экс-футболист сборной Венгрии Балаж Джуджак.

Товарищеский матч

24 июля, Дебрецен (Венгрия)

Дебрецен (Венгрия) – Верес Ровно (Украина) – 1:0

Гол: Балаж Джуджак, 39.

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Источник Sport.ua
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