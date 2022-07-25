Юрий ВИРТ: «Мы только втягиваемся в сезон. У нас была тяжелая дорога»
Главный тренер «Вереса» прокомментировал матч против «Дебрецена»
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал товарищеский матч против «Дебрецена» (0:1):
«Это был хороший для нас спарринг. Была боевая игра, в которой никто не хотел уступать. Очень много было борьбы. Радует то, что мы ее не проигрывали.
Все же сказалась разная весовая категория команд. Мы только втягиваемся в сезон, сыграли третий матч. А «Дебрецен» уже на следующей неделе стартует в чемпионате Венгрии. Также у нас была тяжелая дорога. Не все смогли восстановиться. Поэтому соперник выглядел свежее.
Но в целом я доволен. Команда пыталась делать все, что мы планировали. Не хватало остроты впереди. Но в обороне, за исключением нескольких моментов, сыграли надежно.
Хочется больше создавать голевые моментов. Над этим и будем работать.
Должен отметить организацию матча. Сыграли на шикарном поле, перед болельщиками. Таких матчей хочется больше. Матч был благотворительным. Все собранные средства пойдут на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам».
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