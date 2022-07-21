Днепр-1 сыграл вничью с израильским соперником

«Днепр-1» продолжает работу на сборе в Словении. Команда в контрольном матче сыграла с израильским «Бейтаром», встреча завершилась вничью 1:1.

Днепр-1 - Бейтар 1:1

Голы: Адамюк, 21 - Шуа, 52

Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 62), Бузанелло, Адамюк (Логинов, 62), Порох (Сваток, 62), Лучкевич (Кононов, 62), Сарапий (Матюшенко, 62), Бабенко (Соловьев, 62), Пихаленок (Рубчинский, 62), Назаренко (Картушов, 62), Громов, Довбик (Лебедев, 62)