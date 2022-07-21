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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 20:48 | Обновлено 21 июля 2022, 21:12
857
0

Днепр-1 сыграл вничью с израильским соперником

Команды обменялись голами

21 июля 2022, 20:48 | Обновлено 21 июля 2022, 21:12
857
0
Днепр-1 сыграл вничью с израильским соперником
ФК Днепр-1

«Днепр-1» продолжает работу на сборе в Словении. Команда в контрольном матче сыграла с израильским «Бейтаром», встреча завершилась вничью 1:1.

Днепр-1 - Бейтар 1:1
Голы: Адамюк, 21 - Шуа, 52

Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 62), Бузанелло, Адамюк (Логинов, 62), Порох (Сваток, 62), Лучкевич (Кононов, 62), Сарапий (Матюшенко, 62), Бабенко (Соловьев, 62), Пихаленок (Рубчинский, 62), Назаренко (Картушов, 62), Громов, Довбик (Лебедев, 62)

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Источник Sport.ua
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