Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Бейтар – 1:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Днепр-1
21.07.2022, FT 1 : 1
Бейтар Иерусалим
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 16:20 |
549
0

Днепр-1 – Бейтар – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 июля 2022, 16:20 |
549
0
Днепр-1 – Бейтар – 1:1. Видео голов и обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в контрольном матче сыграл вничью с израильским «Бейтаром» со счетом 1:1.

По теме:
Фортуна – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Днепр-1 мог выкупить Джурасека за 500 тысяч евро
товарищеские матчи Бейтар Иерусалим Днепр-1 контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Футбол | 21 июля 2022, 17:03 0
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил двух игроков в состав Динамо U-19

Боль и Яцык вернулись в юношескую команду

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 22 июля 2022, 05:25 0
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги

Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Футбол | 22.07.2022, 11:11
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Шахтер должен получить деньги за переход Зинченко в Арсенал
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Бокс | 22.07.2022, 08:10
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
Ломаченко готовят бой против Стивенсона. Но сперва разогревочный поединок
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Футбол | 21.07.2022, 16:18
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
30 миллионов - мало. Манчестер Сити ищет замену Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 13
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
Таблица коэффициентов УЕФА. Обогнать россию и нацелиться на Сербию!
22.07.2022, 08:05 9
Футбол
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
ВИДЕО. Курьез в москве. Шахматный робот сломал подростку палец
22.07.2022, 06:23 13
Другие виды
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
Украина разгромила Оман и вышла в 1/4 финала студенческого ЧМ по футзалу
21.07.2022, 06:23 5
Футзал
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
Йожеф САБО: «Бессовестные миллионеры издеваются над нами»
21.07.2022, 07:59 30
Футбол
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
Мечту купить невозможно. Самый богатый футболист мира играет в Таиланде
22.07.2022, 13:08 2
Футбол
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
Карлсен отказался от матча с Непомнящим. Шахматная корона стала вакантной
21.07.2022, 00:19 1
Другие виды
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
21.07.2022, 21:54 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем