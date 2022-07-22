Товарищеские матчи
21.07.2022, FT 1 : 1
Украина. Премьер лига22 июля 2022, 16:20 |
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Днепр-1 – Бейтар – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
22 июля 2022, 16:20 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» в контрольном матче сыграл вничью с израильским «Бейтаром» со счетом 1:1.
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