Украина. Премьер лига26 июля 2022, 21:23 | Обновлено 26 июля 2022, 21:49
452
0
Матч из 140 минут. Металлист 1925 разгромно обыграл Ниву Бузовая
Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре
26 июля 2022, 21:23 | Обновлено 26 июля 2022, 21:49
452
0
Клуб УПЛ «Металлист 1925» из Харькова разгромно обыграл аматорский клуб «Ниву» Бузовая со счетом 3:0.
По договоренности команд – матч длился 140 минут. Игра проходила в с.Счастливое под Киевом.
Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июля 2022, 17:07 2
Тибо Куртуа поднял вопрос о повышении оклада
Футбол | 26 июля 2022, 20:30 1
Наставник «Фенербахче» – о предстоящем ответном матче с киевлянами
Футбол | 26.07.2022, 18:35
Футбол | 26.07.2022, 08:57
Теннис | 25.07.2022, 23:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.07.2022, 07:59 11
25.07.2022, 14:41 33
25.07.2022, 19:50 1
25.07.2022, 20:21 1
25.07.2022, 21:35 20
25.07.2022, 01:20 2
Футбол
25.07.2022, 06:23 5