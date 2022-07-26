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  4. Матч из 140 минут. Металлист 1925 разгромно обыграл Ниву Бузовая
Украина. Премьер лига
26 июля 2022, 21:23 | Обновлено 26 июля 2022, 21:49
452
0

Матч из 140 минут. Металлист 1925 разгромно обыграл Ниву Бузовая

Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре

26 июля 2022, 21:23 | Обновлено 26 июля 2022, 21:49
452
0
Матч из 140 минут. Металлист 1925 разгромно обыграл Ниву Бузовая
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» из Харькова разгромно обыграл аматорский клуб «Ниву» Бузовая со счетом 3:0.

По договоренности команд – матч длился 140 минут. Игра проходила в с.Счастливое под Киевом.

Голы забили Дмитренко, Ткачук и игрок на просмотре.

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Источник Sport.ua
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