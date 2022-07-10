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  4. Минай в товарищеском матче разгромил аматоров
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 01:06 |
27
0

Минай в товарищеском матче разгромил аматоров

Команда Владимира Шарана забила четыре гола

10 июля 2022, 01:06 |
27
0
Минай в товарищеском матче разгромил аматоров
ФК Минай

«Минай» провел товарищеский поединок с командой «Севлюш» (Виноградов), которая выступает в чемпионате Закарпатской области. Встреча завершилась победой представителя УПЛ со счетом 4:0.

В спарринге тренерский штаб Владимира Шарана использовал два состава, проведшие по одному тайму. После перерыва на поле вышел словенский полузащитник Ловро Грайфонер, который остается единственным легионером «Миная».

Голы в ворота «Севлюша» забили Егор Твердохлеб, Антон Байдал, Олег Горин и Эльдар Кулиев.

Товарищеский матч.

«Минай» - «Севлюш» (Виноградов) – 4:0

Голы: Твердохлеб, Байдал, Горин, Кулиев.

16 июля «Минай» проведет спарринг с ПФК «Львов».

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Источник ФК Минай
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