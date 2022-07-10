Минай в товарищеском матче разгромил аматоров
Команда Владимира Шарана забила четыре гола
«Минай» провел товарищеский поединок с командой «Севлюш» (Виноградов), которая выступает в чемпионате Закарпатской области. Встреча завершилась победой представителя УПЛ со счетом 4:0.
В спарринге тренерский штаб Владимира Шарана использовал два состава, проведшие по одному тайму. После перерыва на поле вышел словенский полузащитник Ловро Грайфонер, который остается единственным легионером «Миная».
Голы в ворота «Севлюша» забили Егор Твердохлеб, Антон Байдал, Олег Горин и Эльдар Кулиев.
Товарищеский матч.
«Минай» - «Севлюш» (Виноградов) – 4:0
Голы: Твердохлеб, Байдал, Горин, Кулиев.
16 июля «Минай» проведет спарринг с ПФК «Львов».
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