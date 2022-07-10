Минай в товарищеском матче разгромил аматоров

«Минай» провел товарищеский поединок с командой «Севлюш» (Виноградов), которая выступает в чемпионате Закарпатской области. Встреча завершилась победой представителя УПЛ со счетом 4:0.

В спарринге тренерский штаб Владимира Шарана использовал два состава, проведшие по одному тайму. После перерыва на поле вышел словенский полузащитник Ловро Грайфонер, который остается единственным легионером «Миная».

Голы в ворота «Севлюша» забили Егор Твердохлеб, Антон Байдал, Олег Горин и Эльдар Кулиев.

Товарищеский матч.

«Минай» - «Севлюш» (Виноградов) – 4:0

Голы: Твердохлеб, Байдал, Горин, Кулиев.

16 июля «Минай» проведет спарринг с ПФК «Львов».