Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции
«Истанбул Башакшехир» забил 3 безответных гола в ворота команды из Харькова
Футбольный клуб «Металлист» 1 июля сыграл в Турции благотворительный матч в поддержку города-героя Харькова.
«Металлист» проиграл поединок турецкому клубу, участнику еврокубков – «Истанбул Башакшехир» (0:3).
Один гол был забит в дебюте поединка, а еще два побывали в воротах харьковского клуба после перерыва.
Все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь харьковчанам, оказавшимся в сложных обстоятельствах.
Товарищеский матч
Бурдур (Турция), 1 июля
Истанбул Башакшехир (Турция) – Металлист Харьков (Украина) – 3:0
Голы: Чолак, 6, Шадли, 59, 71.
Металлист: Рыбак (Рыбка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковский (Чидомере, 72), Сарапий, Бабенко (Банада, 46), Подлепенец (Тепляков, 88) – Демченко (Кайдалов, 82)
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