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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 19:40 | Обновлено 01 июля 2022, 20:03
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0

Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции

«Истанбул Башакшехир» забил 3 безответных гола в ворота команды из Харькова

01 июля 2022, 19:40 | Обновлено 01 июля 2022, 20:03
540
0
Металлист разгромно проиграл товарищеский матч в Турции
Профутбол

Футбольный клуб «Металлист» 1 июля сыграл в Турции благотворительный матч в поддержку города-героя Харькова.

«Металлист» проиграл поединок турецкому клубу, участнику еврокубков – «Истанбул Башакшехир» (0:3).

Один гол был забит в дебюте поединка, а еще два побывали в воротах харьковского клуба после перерыва.

Все собранные средства пойдут на гуманитарную помощь харьковчанам, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Товарищеский матч

Бурдур (Турция), 1 июля

Истанбул Башакшехир (Турция) – Металлист Харьков (Украина) – 3:0

Голы: Чолак, 6, Шадли, 59, 71.

Металлист: Рыбак (Рыбка, 46) – Горбунов (Вернатус, 82), Порох, Мизюк, Танчик – Картушов (Ралюченко, 82), Танковский (Чидомере, 72), Сарапий, Бабенко (Банада, 46), Подлепенец (Тепляков, 88) – Демченко (Кайдалов, 82)

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Источник Sport.ua
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