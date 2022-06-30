Металлист проведет благотворительный матч с турецким клубом

Харьковский «Металлист» официально сообщил о проведении благотворительного матча против турецкого «Истанбул Башакшехира».

Поединок пройдет завтра, 1 июля. Начало – в 17:15 по Киеву.

Каждый зритель этого матча сможет направить средства на гуманитарную помощь харьковчанам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Металлиста».