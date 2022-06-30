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  4. Металлист проведет благотворительный матч с турецким клубом
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 15:35 |
223
0

Металлист проведет благотворительный матч с турецким клубом

Харьковчане сыграют с «Истанбул Башакшехиром»

30 июня 2022, 15:35 |
223
0
Металлист проведет благотворительный матч с турецким клубом

Харьковский «Металлист» официально сообщил о проведении благотворительного матча против турецкого «Истанбул Башакшехира».

Поединок пройдет завтра, 1 июля. Начало – в 17:15 по Киеву.

Каждый зритель этого матча сможет направить средства на гуманитарную помощь харьковчанам, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Металлиста».

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Металлист Харьков Истанбул Башакшехир благотворительные матчи российско-украинская война
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Источник ФК Металлист
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