КУЧЕР: «Красников предложил игрокам сборной присоединиться к Металлисту»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о спарринге с «Истанбулом Башакшехир», а также пригласил в расположение команды кандидатов в сборную Украины.



«Сегодня нашим соперником была крепкая турецкая команда, постоянный участник еврокубков от Турции «Истанбул Башакшехир». Тем приятнее победа над таким сильным и солидным оппонентом. Игра была довольно интенсивной, команды демонстрировали футбол высокого уровня. Если в начале некоторое преимущество было за «Истанбулом», то в середине первого тайма игра выровнялась и была в дальнейшем обоюдоострой.



Я разговаривал с вице-президентом «Металлиста» Евгением Красниковым, который предложил потенциальным игрокам сборной Украины, находящимся в Европе и не имеющим возможности тренироваться и поддерживать форму, присоединиться к «Металлисту». Для всех очевидно, что в свете предстоящей игры сборной Украины против сборной Шотландии вопрос готовности наших сборников является на сегодня очень актуальным», – сказал Кучер.