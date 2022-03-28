Металлист в товарищеском матче обыграл Истанбул Башакшехир

27 марта «Металлист» провел очередной спарринг в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
Соперником харьковской команды стал турецкий «Истанбул Башакшехир».
Отметим, что во втором тайме в составе «Металлиста» играл Ярослав Ракицкий.
Товарищеский матч
«Металлист» — «Истанбул Башакшехир» — 2:1 (0:0)
Голы: Фомин (54, 77) — Пицци (49)
«Металлист» (1-й тайм): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов — Сарапий, Танковский - Подлепенец, Демченко (к), Картушов — Фомин
«Металлист» (2-й тайм): Рыбак — Мизюк, Порох, Ракицкий — Танчик, Подлепенец (Сынчук), Сарапий, Банада, Картушов — Демченко (к) (Чидомере), Фомин (Ралюченко)
Источник — ФК Металлист
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.