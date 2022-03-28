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Металлист в товарищеском матче обыграл Истанбул Башакшехир

Харьковский клуб продолжает тренироваться и играть спарринги

  • 28.03.2022 12:35
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Металлист в товарищеском матче обыграл Истанбул Башакшехир
© ФК Металлист Харьков

27 марта «Металлист» провел очередной спарринг в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
 
Соперником харьковской команды стал турецкий «Истанбул Башакшехир».

Отметим, что во втором тайме в составе «Металлиста» играл Ярослав Ракицкий.
 
Товарищеский матч

«Металлист» — «Истанбул Башакшехир» — 2:1 (0:0)
Голы: Фомин (54, 77) — Пицци (49)
 
«Металлист» (1-й тайм): Рыбак — Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов — Сарапий, Танковский - Подлепенец, Демченко (к), Картушов — Фомин
 
«Металлист» (2-й тайм): Рыбак — Мизюк, Порох, Ракицкий — Танчик, Подлепенец (Сынчук), Сарапий, Банада, Картушов — Демченко (к) (Чидомере), Фомин (Ралюченко)

Источник — ФК Металлист

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