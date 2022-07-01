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Истанбул Башакшехир
01.07.2022 17:15 - : -
Металлист
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Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 03:50 | Обновлено 01 июля 2022, 06:02
2061
0

Истанбул Башакшехир – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Контрольный матч на сборе в Турции

01 июля 2022, 03:50 | Обновлено 01 июля 2022, 06:02
2061
0
Истанбул Башакшехир – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
metalist.ua

1 июля «Металлист» проведет контрольный матч с одним из лидеров турецкого футбола, командой «Истанбул Башакшехир».

Матч начнется в 17:15.

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Металлист Харьков Истанбул Башакшехир смотреть онлайн товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
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Источник Sport.ua
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