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Украина. Премьер лига01 июля 2022, 03:50 | Обновлено 01 июля 2022, 06:02
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Истанбул Башакшехир – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Контрольный матч на сборе в Турции
01 июля 2022, 03:50 | Обновлено 01 июля 2022, 06:02
2061
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1 июля «Металлист» проведет контрольный матч с одним из лидеров турецкого футбола, командой «Истанбул Башакшехир».
Матч начнется в 17:15.
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