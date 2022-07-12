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Товарищеские матчи
Лион
12.07.2022, FT 3 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 23:52 | Обновлено 13 июля 2022, 00:50
1771
1

Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона

Изголодавшаяся за игрой молодежь соперников добила команду Мирчи Луческу

12 июля 2022, 23:52 | Обновлено 13 июля 2022, 00:50
1771
1
Обидный реванш. Динамо Киев уступило во втором матче против Лиона
twitter.com/OL

Вторник, 12 июня, запомнится футболистам киевского «Динамо» как очень сложный день. Команде Мирчи Луческу пришлось дважды за считанные часы встречаться с одним из самых известных французских коллективов – «Лионом». Эти пиковие по своему уровню нагрузки были очень кстати, ведь представители Украины добросовестно готовятся к сверхважному поединку в квалификации Лиги чемпионов УЕФА против турецкого «Фенербахче», так что каждый их футболист должен находиться в лучшей игровой форме.

В первой игре отчетного вечера бело-синие одержали яркую победу со счетом 3:1, договорившись с соперниками сначала сыграть приближенными к основному составу футболистами, после чего в бой вступили наиболее оптимальные связки игроков. Проводить матчи с большим уровнем ответственности, конечно, дело куда более интересное, поэтому команды подарили нам довольно яркую первую половину встречи.

На первоначальное обострение в виде выстрела из-за себя от Вербича французские соперники ответили попытками неугомонного Токо-Экамби переиграть Георгия Бущана ударами с обоих флангов штрафной. Жаль, что для нападающего киевлян момент еще на третьей минуте матча стал фактически последней возможностью показать собственные способности на поле, потому что в дальнейшем команда Луческу отметилась лишь неудачными попытками навязать соперникам высокий прессинг.

«Лион» мастерски избегал любых намерений «Динамо» диктовать ему собственные условия игры, хотя вместо этого мало что предлагал со своей стороны. «Ткачи» выбрали медленный стиль футбола, во время которого большое внимание уделялось игре у центральной линии. Обе стороны их положение вполне устраивало, поэтому они не слишком старались склонить чашу весов в свою сторону.

После перерыва точечные замены от Луческу не оказали значительного влияния, а, кроме того, «бело-синие» еще и умудрились пропустить относительно быстрый гол из-за халатности во время игры на подборе. С первым ударом головой от Мендеша в завершение подачи углового с правого фланга хоть как-то справился голкипер «Динамо», однако добивание от Лукеба никто не успел предотвратить.

Кроме того, что «Лион» получил преимущество по счету, Петер Бош почти сразу решил сменить весь состав собственной команды на более юных исполнителей, которые мгновенно начали пытаться обострять у чужой штрафной. Привело это к безумному дальнему выстрелу Бое и эффектному завершению от Лега, благодаря чему французский клуб за считанные минуты снял все вопросы в этой встрече. Команда Луческу заметно устала и не оказывала существенного сопротивления.
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Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» сыграет 15 июля против бельгийского «Антверпена».

Товарищеский матч. 

«Лион» – «Динамо» Киев - 3:0

 Лукеба, 52, Бойе, 74, Лега, 77

  Сидорчук, 15

«Лион»: Лопеш – Энрике, Лукеба, Тьяго Мендес, Гюсто – Рен-Аделаид, Лепенан – Токо-Экамби, Февр, Тете – Ляказетт.

«Динамо» Киев: Бущан – Караваев, Забарный, Попов (Боль, 68), Кендзера (Тимчик, 68) – Сидорчук – Вербич, Шапаренко, Буяльский (Дубинчак, 46), Цыганков – Беседин (Ванат, 78).

Стадион: «Стад Пьер Раджон» (Бургуен-Жалье, Франция).

ЛИОН-ДИНАМО КИЕВ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 1
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Minolt
Очень слабенько. С турками ловить нечего. Открываться никто не умеет, поэтому 98% передач назад и поперек. Футбольные мозги увидел только у Боля
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