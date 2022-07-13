Во вторник, 12 июля, в 22:00 киевское «Динамо» провело второй товарищеский матч с французским «Лионом».

Во втором поединке дня киевляне основным составом уступили со счетом 0:3.

Несколькими часами ранее в первой игре экспериментальными составами динамовцы выиграли (3:1).

Команды играли во французской коммуне Бургуэн-Жалье на Stade Pierre Rajon.

Лион – Динамо – 3:0. Матч 2. Видео голов и обзор товарищеского поединка

Голы: Лукеба, 52, Буайе, 74, Лега, 77.

Полная видеозапись матча