Луческу назвал стартовый состав на второй матч против Лиона

Наставник Мирча Луческу назвал стартовый состав киевского «Динамо» на второй матч против «Лиона».

Вторая игра команд пройдет во Франции 12 июля в 22:00 по Киеву.

В первой встрече в 19:00 выиграл украинский клуб со счетом 3:1.

Стартовые составы команд