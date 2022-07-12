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  4. Луческу назвал стартовый состав на второй матч против Лиона
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 21:49 | Обновлено 12 июля 2022, 21:57
2855
0

Луческу назвал стартовый состав на второй матч против Лиона

Вторая игра команд пройдет во Франции 12 июля в 22:00 по Киеву

12 июля 2022, 21:49 | Обновлено 12 июля 2022, 21:57
2855
0
Луческу назвал стартовый состав на второй матч против Лиона
ФК Динамо Киев

Наставник Мирча Луческу назвал стартовый состав киевского «Динамо» на второй матч против «Лиона».

Вторая игра команд пройдет во Франции 12 июля в 22:00 по Киеву.

В первой встрече в 19:00 выиграл украинский клуб со счетом 3:1.

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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