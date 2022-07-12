Украина. Премьер лига12 июля 2022, 21:49 | Обновлено 12 июля 2022, 21:57
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Луческу назвал стартовый состав на второй матч против Лиона
Вторая игра команд пройдет во Франции 12 июля в 22:00 по Киеву
12 июля 2022, 21:49 | Обновлено 12 июля 2022, 21:57
2855
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Наставник Мирча Луческу назвал стартовый состав киевского «Динамо» на второй матч против «Лиона».
Вторая игра команд пройдет во Франции 12 июля в 22:00 по Киеву.
В первой встрече в 19:00 выиграл украинский клуб со счетом 3:1.
Стартовые составы команд
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